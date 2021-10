Balcani: Merkel, no a fissare data per Paesi regione in Ue



successiva (ANSAmed) - BELGRADO, 6 OTT - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che si è trovata d'accordo con gli altri partecipanti al vertice odierno in Slovenia nel ritenere che i Paesi dei Balcani occidentali appartengano all'Europa, dicendosi tuttavia contraria a fissare una data precisa per la loro adesione all'Unione europea. "Non ho appoggiato la proposta di fissare una data per l'ingresso dei Paesi dei Balcani occidentali nella Ue", ha detto Merkel, citata dai media serbi.(ANSAmed).





