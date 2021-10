Leader Ue, Balcani strategici, impegno per allargamento

BRUXELLES - "L'Ue ribadisce il suo sostegno inequivocabile ad una prospettiva europea per i Balcani occidentali". L'allargamento è "un interesse strategico reciproco e resta una scelta strategica condivisa". E' quanto si legge nella dichiarazione dei leader europei a conclusione del summit Ue-Balcani in Slovenia.



L'Unione "ribadisce il suo impegno all'allargamento e che le sue decisioni saranno prese conseguentemente" alla messa in campo "di credibili riforme" da parte dei partner balcanici, si legge ancora. "La nostra volontà è andare avanti con il processo di allargamento", ha sottolineato il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Merkel, no a fissare data per Paesi regione in Ue

BELGRADO - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che si è trovata d'accordo con gli altri partecipanti al vertice odierno in Slovenia nel ritenere che i Paesi dei Balcani occidentali appartengano all'Europa, dicendosi tuttavia contraria a fissare una data precisa per la loro adesione all'Unione europea. "Non ho appoggiato la proposta di fissare una data per l'ingresso dei Paesi dei Balcani occidentali nella Ue", ha detto Merkel, citata dai media serbi.