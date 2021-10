Da leader religiosi appello a cooperazione Med sostenibilità Dialogo prende spunto da progetto israelo-palestinese Re-Made

(ANSAmed) - NAPOLI, 13 OTT - Esperti e rappresentanti religiosi cristiani, ebraici, e islamici si sono riuniti a Ventotene e nel corso dell'evento interreligioso "Comunità religiose, dialogo e sostenibilità" hanno rilanciato l'appello per la collaborazione nel Mediterraneo in nome di Giorgio La Pira che il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Cei, aveva proposto un mese prima da Pitigliano, e per lo sviluppo sostenibile.



Al tavolo del dialogo Dan Bahat, archeologo esperto dei Luoghi Santi di Gerusalemme, l'imam di Firenze Izzedin Elzir, l'ex Rabbino Capo di Firenze Joseph Levi, l'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, e il parroco di Pitigliano Marco Monari. La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Cooperica, e Prospettive Mediterranee hanno organizzato l'evento. Il dibattito sulla sostenibilità, in collaborazione con l'Alleanza delle Nazioni Unite per le Civiltà (UNAOC), ha preso spunto dai risultati dalle conclusioni del progetto israelo-palestinese Re-Made in Gaza di Cooperica, un esempio senza precedenti di diplomazia e dialogo su temi estremamente attuali. Roberto Cavallo, Presidente di Cooperica, ha sottolineato l'importanza dell'economia circolare come strumento di coinvolgimento della società e per favorire l'occupazione, presentando il proprio libro "La Bibbia dell'ecologia".



L'evento ha visto la partecipazione da remoto tra gli altri di Shaddad Attili, Ministro del Dipartimento degli Affari negoziali OLP; Oded Eran, Senior Research Fellow INSS di Tel Aviv; Miguel Angel Morantinos, Alto Rappresentante UNAOC; Alfredo Conte, vicedirettore DGAP del MAECI; Cristian Chiavetta, esperto ENEA; dei sindaci di Pitigliano e di Ventotene Giovanni Gentili e Gerardo Santomauro, Roberto Santaniello, della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Giovanni Stanghellini, del Segretariato italiano della Fondazione PRIMA Francesco Di Majo, ex Presidente dell'Autorità portuale per i porti di Roma, Abdellah Redouane, Segretario Generale del Centro Culturale islamico presso la Moschea di Roma, Giulio Disegni, vicepresidente UCEI, Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, Leonardo Marras, assessore all'Economia e Turismo della Regione Toscana, con un messaggio di saluto del Cardinale di Firenze Betori.



