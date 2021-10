ANSAmed - Agenda settimanale dal 18 al 24 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 15 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 18 al 24 ottobre: LUNEDI' 18 OTTOBRE TIPAZA (Algeria) - Attesa per il verdetto nel processo d'appello del dissidente Karim Tabbou, figura storica dell'hirak.



LUSSEMBURGO - Riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue.



STRASBURGO (Francia) - Sessione plenaria del Parlamento europeo.



CITTÀ DEL VATICANO - Visita del Primo Ministro francese Jean Castex per il centenario del ripristino delle relazioni diplomatiche tra Francia e Vaticano.



MARTEDI' 19 OTTOBRE BEIRUT - Nuova sessione del Parlamento.



LISBONA - Il pantheon nazionale rende omaggio ad Aristides de Sousa Mendes, che salvò migliaia di profughi in fuga dalla Francia occupata nel 1940.



RABAT (Marocco) - I musulmani celebrano Mawlid, commemorazione della nascita del profeta Maometto.



MERCOLEDI' 20 OTTOBRE ALGERI - Processo d'appello dell'islamologo Said Djabelkhir, accusato di offesa ai precetti e ai rituali" della religione musulmana.



AL MUSSANAH (OMAN) - Al via la settimana della vela (fino al 5 novembre).



BRUXELLES - Conferenza stampa del capo della Nato, Jens Stoltenberg prima di una riunione dei ministri della Difesa.



GIOVEDI' 21 OTTOBRE DUBAI - Inaugurazione della ruota panoramica più grande del mondo, l'Ain Dubai.



BRUXELLES - Vertice del Consiglio europeo (anche il 22).



BRUXELLES - Riunione dei Ministri della Difesa della Nato.



VENERDI' 22 OTTOBRE Nessun evento da segnalare SABATO 23 OTTOBRE PALERMO - Inizia il processo all'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per aver bloccato migranti in mare.



RIAD - Al via il summit sull'iniziativa 'verde' saudita.



DOMENICA 24 OTTOBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).