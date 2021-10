Israele: cerimonia per Rabin, attacco polemico a Netanyahu Nipote contro leader Likud: 'Sconfitta cultura della tirannia'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 OTT - Una cerimonia organizzata oggi nella residenza del Capo dello Stato Isaac Herzog in memoria di Yitzhak Rabin - nel 26/o anniversario, secondo il calendario ebraico, del suo assassinio da parte di un estremista di destra - ha innescato nuove tensioni fra la famiglia dello statista e Benyamin Netanyahu, il leader della opposizione nazionalista alla Knesset. Un nipote di Rabin, Yonatan Ben-Artzi, ha colto l'occasione per affermare che "dopo anni di paura e di paralisi, Israele ha vinto".



Riferendosi alla recente sostituzione di Netanyahu alla carica di premier, ha aggiunto con compiacimento: "Di fronte alla cultura della tirannia, il popolo ha vinto. Oggi, 26 anni dopo quella tragica notte, posso dire che il lutto è terminato".



In precedenza Netanyahu aveva fatto sapere che avrebbe disertato quella cerimonia, mentre ha assicurato che in giornata presenzierà alla Knesset ad un evento solenne in memoria di Rabin. (ANSAmed).