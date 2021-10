Strasburgo, Malta garantisca tutela media, rifugiati e donne Commissaria diritti umani dopo la visita nel Paese

(ANSAmed) - BRUXELLES, 18 OTT - "Le autorità" di Malta "dovrebbero iniziare a mettere in atto rapidamente le riforme" necessarie a "garantire la sicurezza dei giornalisti ed affrontare la sfiducia nei media". Lo ha affermato la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, dopo una visita nel Paese, esortando inoltre a dare attuazione alle raccomandazioni di un rapporto sull'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia e le relative responsabilità.



La commissaria ha anche osservato che sui diritti dei rifugiati restano incertezze sulle garanzie relative ad alcune misure di detenzione ed ha sollecitato le autorità ad agire per garantire condizioni dignitose ai migranti detenuti nel centro di Safi. Mijatovic è intervenuta infine sui diritti delle donne, invitando le autorità maltesi a intensificare le misure per rafforzare le pari opportunità. La commissaria ha sottolineato che "il fatto che l'aborto sia ancora criminalizzato e stigmatizzato non solo mette a rischio la salute delle donne maltesi, ma influisce anche sul loro uguale godimento di altri diritti umani". (ANSAmed).