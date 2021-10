Migranti: Spagna, riforma regolarizza 15.000 giovani Ok del governo, dà permessi a ragazzi arrivati soli da minorenni

(ANSAmed) - MADRID, 19 OTT - Il governo di centrosinistra spagnolo ha approvato una riforma che permette la regolarizzazione di migliaia di migranti arrivati nel Paese iberico da minorenni, senza accompagnatori adulti, e che, a causa della normativa attuale, rimangono senza documenti una volta compiuti i 18 anni. Dal Consiglio dei Ministri è infatti arrivato il via libera a modifiche del regolamento sugli stranieri che risiedono in Spagna, le quali permetteranno ai giovani in questione, tutelati dallo Stato fino al raggiungimento della maggiore età, di ottenere successivamente permessi di soggiorno e di lavoro.



In tutto, secondo il governo, saranno 15.000 i ragazzi che potranno trarre vantaggio da questa riforma. Di questi, circa 7.000 sono giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni già diventati "illegali". Diverse ong, tra le quali Save the Children, hanno espresso in un comunicato soddisfazione per la riforma del governo. "È un passo storico per l'integrazione di bambini e bambine che arrivano in Spagna da soli", si legge nella nota. (ANSAmed).