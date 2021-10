Tunisia: ministero condanna odio sui social contro le donne

TUNISI - Il ministero della Famiglia tunisino ha condannato l'odio rivolto sui social media contro le donne che difendono i diritti umani: un odio, ha commentato in un comunicato, che mina l'onore e la dignità delle donne.

"La dignità della donna tunisina è prima di tutto considerazione", ha sottolineato il ministero: "La divergenza di opinioni non può essere un pretesto per violare il diritto dell'élite femminile alla libertà di espressione e alla differenza". E poi: "Questa è un'élite che tutti amiamo perché siamo orgogliosi di ogni donna in questo Paese, non importa quanto siano diverse le tendenze intellettuali".

Il ministero richiama in questo contesto la necessità di moralizzare la cultura della differenza per il bene della Tunisia. E sottolinea che assicurerà la corretta applicazione della legge relativa all'eliminazione della violenza contro le donne, attraverso tutte le strutture e istituzioni interessate.