ANSAmed - Agenda settimanale dal 18 al 24 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 22 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 25 al 31 ottobre: LUNEDI' 25 OTTOBRE BRUXELLES - Comitato militare dell'Unione europea (Eumc), capi di stato maggiore della difesa dell'Ue (anche il 26 ottobre) ROMA - Conferenza Italia-America Latina (anche il 26 ottobre) DUBAI - 71mo Congresso internazionale di astronautica (fino al 29 ottobre) MARTEDI' 26 OTTOBRE LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri dei trasporti, telecomunicazioni e dell'energia PARIGI - Udienza del processo contro Forbidden Stories e Amnesty International accusati dal Marocco per diffamazione TUNISI - Siamap-2021 - Fiera internazionale dell'agricoltura, delle macchine agricole e della pesca, presso il Kram Exhibition Centre RIAD - Future Investment Initiative (Fii) (fino al 28 ottobre) ORANO (Algeria) - Processo d'appello al giornalista Said Boudour DOHA - L'emiro del Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, inaugura la prima sessione del parlamento parzialemente eletto MERCOLEDI' 27 OTTOBRE RABAT - Marocco, ripresa del processo d'appello della giornalista Soulaiman Raissouni, processata per "violenza sessuale" TRUJILLO (Spagna) - Vertice Spagna - Portogallo in presenza GIOVEDI' 28 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze in videoconferenza BEIRUT - Interrogatorio dell'ex premier Hassan Diab nell'inchiesta sull'esplosione al porto ALGERI - Processo all'attivista studente Abdenour Ait Said VENERDI' 29 OTTOBRE CITTÀ DEL VATICANO - Udienza di Papa Francesco al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ROMA - Riunione dei ministri della Salute e delle Finanze del G20 SABATO 30 OTTOBRE ROMA - Summit del G20 (prima giornata) TUNISI - Cinema, 32/ma edizione delle Giornate Cinematografiche di Cartagine (Jcc) (fino al 6 novembre) RABAT - Congresso straordinario de partito islamico Pjd, escluso dal potere DOMENICA 31 OTTOBRE ROMA - Summit del G20 (seconda e ultima giornata). (ANSAmed).