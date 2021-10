Migranti: Ocse, richieste asilo Italia calano del 39,4% nel 2020 I cambiamenti sono dovuti al "cambio di governo" e al Covid

(ANSAmed) - PARIGI, 28 OTT - Il numero di richiedenti asilo in Italia è calato del 39,4% nel 2020, per raggiungere circa 21 000 persone: è quanto emerge dalle Prospettive sulle migrazioni internazionali, il cosiddetto 'International Migration Outlook', pubblicato dall'Ocse a Parigi.



La maggior parte dei richiedenti asilo, precisa l'organismo per lo Sviluppo e la Cooperazione economica internazionale, provengono da Pakistan (4.900), Bangladesh (2.300) ed El Salvador (1.100). Dal 2019, il più importante aumento delle richieste d'asilo riguarda i cittadini del Bangladesh (900) e il più importante calo i cittadini del Pakistan (-2 400). Delle 41.000 decisioni prese nel 2020 dalle autorità italiane sui richiedenti asilo, 28,4% è stato positivo. I grandi cambiamenti nelle politiche migratorie nel biennio 2019-20, precisa l'Ocse, sono dovuti al "cambio di governo nell'estate del 2019 e alla crisi sanitaria legata al coronavirus".



Dalla tabella dell'Ocse consacrata all'Italia, emerge che lo scorso anno le persone nate all'estero residenti in Italia erano 6,2 milioni, di cui 54% donne. Questo equivale al 10,2% del totale della popolazione italiana, per un incremento del 6% rispetto al 2010. I principali Paesi di nascita sono Romania (16%), Albania (8%) e Marocco (7%). (ANSAmed).