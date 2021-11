Principe ereditario Emirati la settimana prossima in Turchia

BEIRUT - Il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed al Nahyan si recherà in Turchia il 24 novembre per una visita ufficiale e un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in una visita senza precedenti negli ultimi dieci anni caratterizzati dalla forte rivalità tra i due paesi. Lo riportano media regionali citando funzionari turchi come fonti.

La visita rappresenta un nuovo segnale di distensione nelle relazioni complicate tra Ankara e Abu Dhabi che negli ultimi anni erano entrate in conflitto su varie questioni. A creare problemi soprattutto la situazione in Libia, dove la Turchia sostiene il Governo di accordo nazionale contro il generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica per anni a capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) sostenuto, tra gli altri, anche dagli Emirati Arabi Uniti. I rapporti tra Ankara e Abu Dhabi si sono danneggiati anche a causa della crisi diplomatica che portò nel 2017 gli Emirati, insieme ad altri Stati, a isolare il Qatar. In quell'occasione, la Turchia fu tra i pochi Paesi della regione, insieme all'Iran, a dare sostegno al Qatar, andando a rafforzare le relazioni con Dubai e ottenendo anche l'opportunità di costruire una base militare turca nel Paese. I segnali di distensione si erano cominciati a vedere già durante l'estate, con la visita in Turchia in agosto del consigliere per la Sicurezza degli Emirati, nonché fratello del principe ereditario, Tahnoun bin Zayed al Nahyan che incontrò il presidente Erdogan per discutere di collaborazioni tra Ankara e Abu Dhabi a livello di investimenti.

La settimana scorsa il ministro degli Esteri degli Emirati, Abdallah ben Zayed, si era recato in una visita 'storica' a Damasco normalizzando ufficialmente i rapporti con il governo siriano dopo dieci anni di gelo politico. Gli Emirati sono diventati anche un partner politico e commerciale di Israele. Secondo analisti regionali, se dovesse essere confermata la notizia dell'incontro tra Muhammad ben Zayed ed Erdogan ad Ankara, questa confermerebbe la volontà di Abu Dhabi di continuare a espandere la sua influenza nel Mediterraneo orientale.