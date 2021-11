Israele: Netanyahu in tribunale, depone teste chiave

TEL AVIV - L'ex premier Benyamin Netanyahu è arrivato questa mattina in Tribunale a Gerusalemme per una nuova udienza del processo a suo carico per corruzione, frode e abuso di potere. In aula oggi è prevista la testimonianza chiave dell'ex braccio destro di Netanyahu Nir Hefetz che è diventato testimone di Stato dopo aver firmato un accordo con l'accusa. La sua deposizione doveva avvenire la settimana scorsa ma il giudice ha accettato la dilazione di 7 giorni chiesta dalla difesa dell'ex premier. E' possibile che la testimonianza di Hefetz - vista la sua importanza come teste - duri parecchie settimane.