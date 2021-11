Di Maio, l'Italia sta andando forte a Expo Dubai 'Il Padiglione è il simbolo della nostra capacità di eccellere'

(ANSAmed) - DUBAI, 23 NOV - "Il padiglione italiano a Expo Dubai è il simbolo della nostra capacità di eccellere nel mondo, di creare cose ben fatte e altamente innovative. La nostra partecipazione a Expo Dubai come Italia sta andando molto forte unita a grandi eventi come questo, ma anche con gli eventi sportivi che stiamo finanziando come ministero degli Esteri che consentono all'Italia di avere una cassa di risonanza per il Made in Italy. È un anno positivissimo per il Made in Italy, abbiamo battuto ogni record, nei primi 8 mesi di quest'anno siamo a circa 377 miliardi di euro di export a fronte dei 356 che era il record del 2019 pre-pandemia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine dell'Italian Sports Day a Expo 2020 Dubai.



"Eventi come questo - ha aggiunto - servono sostanzialmente a dare alle nostre imprese nuove opportunità di rilancio dei loro prodotti nel mondo. C'è una grande domanda di Made in Italy in tutto il mondo, i dati parlano chiaro e come ministero degli Esteri abbiamo visto giusto e lontano rispetto al Patto per l'Export. Abbiamo sottoscritto con 140 associazioni di categoria un patto che finora ha finanziato con 5 miliardi e mezzo di euro le nostre piccole e medie imprese che volevano andare all'estero, e sono contento che con la legge di bilancio quest'anno fino al 2026 ci saranno circa un miliardo e mezzo all'anno per le nostre imprese per continuare a portare il Made in Italy ovunque. Questo è simbolo di grande orgoglio, siamo in grado di fare cose così belle, facciamolo vedere al mondo", ha sottolineato Di Maio. (ANSAmed).