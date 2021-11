Di Maio, da Dubai lanciamo la sfida per Expo Roma 2030

DUBAI - "Da qui, da Expo Dubai, lanciamo la sfida per l'Expo Roma 2030. Abbiamo una marcia in più: l'Italia ha tanto da dire, lo stiamo dimostrando col Padiglione Italia a Dubai, negli Emirati, e lo faremo con la nostra candidatura della capitale Roma a Expo 2030". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Expo 2020 Dubai.

"Sono molto contento dei numeri del nostro Padiglione Italia a Expo Dubai", ha proseguito Di Maio. "Il padiglione italiano si classifica per visitatori quinto su 192 Paesi, abbiamo già raggiunto i 500 mila visitatori e a livello di contatti virtuali e in presenza siamo oltre i 5 milioni. Questo è molto importante perché anche grazie all'investimento che abbiamo fatto sul Padiglione Italia a Dubai stiamo segnando il record di export di Made in Italy in tutto il mondo", ha sottolineato il ministro.

"E' un record che abbiamo segnato nei primi mesi del 2021 e che sono sicuro continuerà ad andare avanti fino alla fine dell'anno portando prodotti Made in Italy ben fatti in tutto il mondo".

"Noi abbiamo 230 miliardi di euro di Piano nazionale di ripresa e resilienza da spendere in 3 anni. Il nostro piano è cercare di costruire tutte le condizioni con le riforme della giustizia, dell'economia, della burocrazia in modo tale da poter attrarre più investitori possibili. Però, devo dire che è già un anno d'oro per l'attrazione di investimenti dell'Italia", ha aggiunto. "Oltre all'investimento Intel che vale decine di miliardi di euro e che sta interessando l'Italia - ha detto Di Maio - ci sono altre compagnie straniere che stanno venendo ad investire nel nostro Paese. I numeri sono molto buoni, ci prepariamo a una crescita di oltre il 6% della nostra economia, e devo dire che il Made in Italy e l'export sono un traino di questa crescita: vale oltre il 30% del nostro Pil segnando il record con 377 miliardi di euro di export nei primi 9 mesi. E' chiaro ed evidente che stiamo dando un contributo, grazie al lavoro che facciamo col Patto per l'Export, sostanziale a quel 6% di crescita economica".