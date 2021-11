Immunità Puigdemont, respinta richiesta sospensione revoca

BRUXELLES - Il vice presidente del Tribunale dell'Unione europea ha rigettato la nuova domanda di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare di Carles Puigdemont, Clara Ponsatí e Toni Comín. Lo ha annunciato oggi la stessa Corte. Il Tribunale emetterà la sua sentenza definitiva sul merito di questo caso in un secondo momento, si legge nella nota.



L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e i suoi due ex assessori Ponsatí e Comín, tutti e tre europarlamentari, sono "soddisfatti" per la risoluzione odierna del Tribunale dell'Unione europea, ha detto il legale dei tre, Gonzalo Boye, a cronisti di media iberici. Secondo l'interpretazione dei tre e della loro difesa, la risoluzione del tribunale stabilisce che gli ordini d'arresto internazionali emessi nei loro confronti dal giudice spagnolo Pablo Llarena sono "sospesi", in attesa di una risoluzione della giustizia europea sul fondo della questione. Quando Puigdemont è stato arrestato in Italia a fine settembre, Llarena aveva invece sostenuto che i mandati fossero validi.



Nella decisione odierna, il tribunale dell'Ue rigetta la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare formulata da Puigdemont, Comín e Ponsatí, sostenendo che non c'è rischio, in questo momento, che Stati membri dell'Ue diano compimento ai mandati d'arresto della giustizia spagnola. In Italia, Puigdemont è stato rilasciato il giorno dopo l'arresto, avvenuto al suo arrivo in Sardegna dall'estero.