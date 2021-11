Tunisia: premier Najla Bouden da presidente algerino

TUNISI - Visita ufficiale della premier tunisina Najla Bouden in Algeria dove è stata ricevuta dal presidente Abdelmadjid Tebboune al palazzo presidenziale di Algeri. Lo rende noto l'esecutivo tunisino in una nota precisando che l'incontro si è svolto alla presenza del ministro degli Affari esteri, delle migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, e del suo omologo algerino, Ramtane Lamamra.



Secondo la stessa fonte, Bouden ha anche incontrato il Primo Ministro algerino Ayman Benabderrahmane, che in precedenza l'aveva accolta all'aeroporto internazionale di Algeri.



Si tratta, si legge ancora nella nota, di una visita di "fraternità e lavoro" in Algeria, che "riflette il desiderio comune dei leader di entrambi i Paesi di elevare le relazioni bilaterali a un partenariato strategico e sostenibile, per soddisfare le aspirazioni dei due popoli". La visita è "l'occasione per intensificare il dialogo, per discutere le modalità per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e preparare i prossimi incontri bilaterali, compreso l'incontro dell'Alta Commissione Congiunta Tunisia-Algeria in programma a breve".