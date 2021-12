Malta verso legalizzazione cannabis, vicino ok Parlamento

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 01 DIC - Il disegno di legge che prevede la legalizzazione della cannabis per uso personale a Malta ha superato il penultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva, con il voto in terza lettura al Parlamento. Durante l'esame da parte della Commissione parlamentare, che si è concluso ieri, non sono stati introdotti emendamenti essenziali e presto sarà calendarizzata la votazione finale.



La riforma, voluta dal governo laburista con il dichiarato intento di colpire la criminalità organizzata che controlla il mercato nero della marijuana e dei suoi derivati, legalizzerà il possesso di cannabis fino a 7 grammi per uso personale dei maggiorenni. Sarà consentite la coltivazione di un limitato numero di piante e potranno essere creati club senza scopo di lucro per la coltivazione collettiva. Lo spaccio fuori dai canali legali resterà invece un reato grave. Non sarà consentito l'uso in pubblico e sarà costituita un'authority statale per il controllo della catena di approvvigionamento, per evitare che una parte della produzione venga dirottata sul mercato nero.



Il governo ha respinto la proposta di introdurre un limite massimo alla concentrazione di THC, avanzata dal Partito Nazionalista, dal Segretariato per l'educazione cattolica e dalla Caritas, spiegando che qualsiasi 'tetto' sarebbe di fatto una porta aperta ai trafficanti.



"Non è vero che con questa legge incoraggiamo la gente a fumare cannabis", ha detto il ministro per le Riforme, Owen Bonnici, nella replica finale in commissione. "Al contrario, cercheremo in molti modi di spingere a fare scelte migliori e di trovare piacere sotto altre forme, come lo sport, la cultura o il volontariato. Ma se una persona adulta decide di fumare cannabis, noi la dobbiamo trattare appunto da adulta e darle un canale sicuro per ottenerla. Crediamo che questa via sia migliore di quella della criminalizzazione".



In questa ottica, la legge prevede anche la cancellazione presso il casellario giudiziario di tutte le violazioni del passato per possesso di modiche quantità per uso personale.



(ANSAmed).