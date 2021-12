Di Maio, con conferenza Roma Italia centro del Mediterraneo

ROMA - Anticipando la settima edizione dei Mediterranean Dialogues che si terranno a Roma il 3 e 4 dicembre, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene su La Repubblica auspicandosi che il Mediterraneo diventi uno spazio di dialogo. Con questa conferenza, afferma il ministro, "l'Italia ritorna al centro del Mediterraneo". La nuova edizione farà leva su temi odierni come i differenti tipi di transizioni, spiega Di Maio, per il quale "governare le transizioni in un mondo interdipendente richiede uno sforzo collettivo e un rafforzamento della cooperazione".



Il ministro ricorda che "il Mediterraneo è storicamente uno spazio di dialogo e scambio". Su queste basi, "dobbiamo investire mettendo al centro le persone, a partire dai giovani", afferma il titolare della Farnesina, il quale auspica di "dare sostanza rinnovata al tradizionale obiettivo dei Med Dialogues: la costruzione di una 'Agenda positiva', che guardi al Mediterraneo non come un epicentro di crisi, ma ne riconosca le straordinarie potenzialità".