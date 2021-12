Di Maio, l'Italia vuole investire di più nella regione Mena

ROMA - "Vogliamo investire di più nella regione Mena, un'area cruciale". lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo allo Youth Forum nell'ambito dei Med Dialogues.



"Attualmente - ha spiegato il titolare della Farnesina - sono in vigore quasi 1.000 accordi di cooperazione tra università italiane e Mena. Lo scorso anno, oltre 13.000 studenti dell'area si sono iscritti al sistema di istruzione superiore italiano. Quest'anno gli studenti Mena iscritti agli atenei italiani grazie alle borse di studio finanziate dal Ministero degli Affari Esteri italiano rappresentano circa il 30 per cento del totale delle borse di studio assegnate a studenti stranieri".



"Gli studenti Mena - ha detto ancora Di Maio - partecipano inoltre attivamente al programma 'Invest Your Talent in Italy', che abbiamo lanciato nel 2006 in collaborazione con Ice, Uni-Italia, Unioncamere e Confindustria e in partnership con primarie aziende italiane". "I nostri sforzi fanno parte di uno sforzo comune per rilanciare il partenariato tra l'Europa e il suo più ampio vicinato meridionale, per affrontare insieme le sfide comuni e trasformarle in opportunità per il beneficio comune", ha sottolineato Di Maio.