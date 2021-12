Macron, Mediterraneo cimitero vergognoso, lotta a passeur

PARIGI - Dobbiamo "lottare contro i passeur che hanno fatto del Mediterraneo un vergognoso cimitero". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nella conferenza stampa di presentazione della presidenza di turno francese dell'Ue.



Ricordando anche la recente tragedia dei migranti annegati nella Manica, Macron ha lungamente insistito sulla necessità che l'Europa agisca in modo più efficace sulla questione migratoria.



E' anche in quest'ottica che è stato fissato per il 17 e il 18 gennaio a Bruxelles un summit per "rifondare in profondità" le relazioni tra Europa e Africa. A cominciare da un "new deal" economico per il rilancio dei Paesi africani.