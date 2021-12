Studio su migrazioni in Tunisia, 1 su 5 vorrebbe emigrare Mete preferite sono Francia, Italia e Germania

(ANSA) - TUNISI, 10 DIC - L'Istituto Nazionale di Statistica tunisino (Ins), in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale delle Migrazioni (Onm), ha pubblicato recentemente un rapporto che presenta i principali risultati della prima indagine sulle migrazioni internazionali condotta in Tunisia tra luglio 2020 e marzo 2021, e fornisce un inventario dei fenomeni migratori, dal punto di vista del territorio tunisino.



Il rapporto, finanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma ProGreS Migration, evidenzia tra le altre cose, che quasi una persona su cinque (19,9%) della popolazione non migrante, dai 15 anni in su, dichiara di voler emigrare per vivere, lavorare o studiare all'estero.



Le ragioni principali dell'emigrazione addotte dai potenziali migranti riguardano la ricerca di occupazione e migliori condizioni di lavoro, nonché l'opportunità di un migliore tenore di vita. L'Europa (principalmente Francia, Italia e Germania) resta la meta preferita di sette potenziali migranti su dieci , seguita dai paesi nordamericani e arabi.



Tuttavia, l'intenzione di emigrare rimane per la maggior parte dei potenziali migranti l'espressione di un desiderio senza una vera e propria realizzazione, perché solo il 14,3% dichiara di aver adottato misure specifiche per emigrare.



L'intenzione di emigrare varia notevolmente tra i due sessi. Il 25,6% per gli uomini contro il 14,7% per le donne. I risultati dell'indagine rivelano anche che l'intenzione di emigrare diminuisce con l'età. Mentre i giovani esprimono un forte desiderio di lasciare la Tunisia, gli adulti sono prevedibilmente meno interessati ad emigrare all'estero. Si passa dal 39,5% per i 15-29enni al 2,2% per i 60enni.



Inoltre, l'intenzione di emigrare aumenta con il livello di istruzione. Si passa dal 2,7% degli analfabeti al 29,5% di quelli di livello più alto. La volontà di emigrare risulta più alta tra coloro che hanno completato un percorso di formazione professionale (32,5%). In base allo stato civile, l'intenzione di migrare è alta tra i single, i separati e i divorziati; vale a dire 36,6%, 19,9% e 14,5% rispettivamente. È inferiore tra i vedovi (2,2%) e le coppie sposate (9,3%).



Lo studio rivela inoltre come la disoccupazione rappresenti ovviamente un fattore determinante nell'intenzione di emigrare: il 35,8% dei disoccupati dichiara di voler lasciare la Tunisia, mentre tra gli occupati, il 18,5% ha intenzione di emigrare.



I risultati dell'indagine mostrano anche che, con riferimento al livello di istruzione, le quote di potenziali migranti che hanno predisposto un piano di partenza sono notevoli tra coloro con un livello più alto (18,8%). Il rapporto completo che analizza tutte le possibili declinazioni della migrazione in Tunisia è disponibile suhttp://www.ins.tn/node/1411. (ANSA).