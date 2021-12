Fonti Egitto, Zaki in black-list, non può viaggiare per ora

IL CAIRO - Fonti egiziane informate che hanno chiesto l'anonimato hanno riferito che Patrick Zaki è su una black-list che gli impedirà di andare in Italia prima della fine del processo e di un'assoluzione. "Sì, è nella lista nera", hanno detto le fonti all'ANSA contraddicendo quanto sostenuto da Patrick di recente in tv. "Non potrà andarsene fino a dopo la fine del processo", hanno aggiunto, ammettendo di non sapere se il ricercatore abbia il passaporto o meno: "Ma non importa, perché gli è vietato viaggiare" all'estero, ha ribadito.