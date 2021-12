Allarme Chiese in Terra Santa, minacciata presenza dei cristiani

TEL AVIV - "In tutta la Terra Santa, i cristiani sono diventati il bersaglio di attacchi frequenti e prolungati da parte di frange radicali". Lo denunciano i Patriarchi e i Capi delle Chiese cristiane in un documento dal titolo "Le attuali minacce" pubblicato sul sito della Custodia di Terra Santa in cui si sottolinea che dal 2012 non si contano "gli assalti fisici e verbali contro i sacerdoti e altro clero e gli attacchi alle Chiese cristiane". Tattiche usate da questi "gruppi radicali" nel "tentativo sistematico di cacciare la comunità cristiana da Gerusalemme e da altre parti della Terra Santa".