Liliana Segre, donne protagoniste per un nuovo livello di civiltà

ROMA - In questa fase di "sconvolgimento" mondiale provocato dalla pandemia, "un nuovo protagonismo femminile" è necessario per "rivedere il modello di sviluppo, la sua sostenibilità ambientale, le pratiche di tutela dei diritti e delle persone, le relazioni tra il nord e il sud del mondo, tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri, il tema dei rapporti di genere nella vita personale, familiare e professionale". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre in un messaggio inviato alla Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici per la sessione sul ruolo delle donne nella diplomazia. Sottolineando che "questa è la sfida da cogliere e le donne devono essere protagonista di questa nuova fase".



Per Segre non si tratta solo di quantità di risorse da investire, ma anche di qualità: di "qualità del lavoro, della vita, qualità ambientale e delle relazioni internazionali, che significa pace, accoglienza, solidarietà. Le donne dovrebbero assumere questa ampiezza di vedute e di ambizioni". Sul ruolo delle donne in diplomazia, Segre ha sottolineato: "Se oltre a rivendicare spazi e ruoli, come è giusto che sia, riuscirete anche ad imporre una diversa visione, una diversa sensibilità, una diversa empatia, curando il vostro interesse avrete contribuito a curare il mondo". Per la senatrice a vita "la speranza ultima, e forse estrema, è uscire dalle tragedie di questa epoca con un diverso livello di civiltà".