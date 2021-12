Libia: Parlamento, 'impossibile' tenere le elezioni venerdì

TRIPOLI - E' "impossibile" che le elezioni in Libia si svolgano nella data prevista di venerdì, 24 dicembre. E' la conclusione a cui è giunta ufficialmente una commissione del Parlamento.



Per la commissione del Parlamento incaricata di sovrintendere alle elezioni presidenziali non esistono le condizioni per tenerle nella data prevista. "Dopo avere studiato i rapporti tecnici, giudiziari e di sicurezza, la informiamo dell'impossibilità di tenere le elezioni alla data del 24 dicembre prevista dalla legge elettorale", si legge in una lettera inviata dal presidente della commissione al capo del Parlamento, in cui non viene indicata un'altra data.



L'Autorità elettorale libica ha proposto di tenere le elezioni presidenziali il 24 gennaio 2022.