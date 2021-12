Abu Mazen, Israele e estremisti ebrei minacciano Luoghi Santi

TEL AVIV - Lo status quo di tutti i Luoghi Santi e "la storica realtà" di Gerusalemme sono "minacciati da un'occupazione belligerante e da estremisti israeliani". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen in un messaggio in occasione del Natale ripreso dall'agenzia Wafa.



Abu Mazen ha fatto appello "a tutte le nazioni e le Chiese non solo di opporsi e condannare le pratiche e le politiche israeliane" ma anche ad "intraprendere passi concreti" in modo da "proteggere il popolo palestinese" e "adempiere ai nostri diritti inalienabili da tempo attesi, incluso il preservare la radicata presenza cristiana in Palestina, la Terra Santa". Abu Mazen ha ricordato che questo "è stato esplicitamente affermato nella dichiarazione dei Capi e dei Patriarchi delle Chiese di Gerusalemme" lo scorso 15 dicembre.

Abu Mazen ha spiegato che le minacce per quanto riguardano Gerusalemme si riferiscono sia "alle preghiere degli ebrei su Al Aqsa sia al fatto di trasformare la Porta di Giaffa in un nuovo insediamento ebraico sia alle proprietà della chiesa" che se attuate "separeranno di fatto il Quartiere Armeno da quello Cristiano". "Stiamo seguendo con grande preoccupazione - ha proseguito - gli ultimi seri sviluppi che si verificano nel Quartiere Armeno, alla Nuova e Vecchia Porta di Giaffa, a Sheikh Jarrah, a Silwan, per non parlare delle restrizioni in corso e delle provocazioni oltraggiose imposte alla nostra gente alla Porta di Damasco e dei tentativi di espellere forzatamente i palestinesi da Sheikh Jarrah, Silwan e altrove".

"Betlemme - ha continuato - è stata trasformata in una prigione a cielo aperto accerchiata da 18 insediamenti coloniali e oltre 100 mila coloni, separata da Gerusalemme dall'illegale Muro di annessione. In più, sta soffrendo per le conseguenze del Covid, incluso l'oltraggioso divieto di bandire i pellegrini cristiani e musulmani imposto dal governo israeliano". "Voglio dire al mondo - ha concluso - che il Natale è un messaggio palestinese di speranza che il nostro popolo continua ad abbracciare con amore e speranza verso il raggiungimento della giustizia, libertà e pace".