Domani il ministro Di Maio in missione in Tunisia In agenda diversi incontri



successiva (ANSAmed) - ROMA, 27 DIC - Missione domani in Tunisia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nel corso della visita a Tunisi, il titolare della Farnesina ha in agenda incontri con il presidente della Repubblica, Kais Saied, con il capo del Governo, Najla Bouden Romdhan, e con il ministro degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all'Estero, Othman Jerandi. (ANSAmed).





