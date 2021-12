Saied a Di Maio,forte volontà di rafforzare rapporti Roma-Tunisi Incontro tra il presidente e il ministro degli Esteri a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 28 DIC - Nel corso dell'incontro odierno con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della Repubblica Kais Saied "ha espresso la forte volontà della Tunisia di intrattenere in futuro rapporti più stretti con l'Italia" per "consolidare gli storici legami di amicizia" e "valorizzare le promettenti opportunità di cooperazione, partenariato e investimento a disposizione dei due Paesi in diversi settori nel quadro del rispetto reciproco e dell'interesse comune". E' quanto si legge in un comunicato della presidenza tunisina pubblicato poco dopo l'incontro tra Saied e Di Maio al Palazzo di Cartagine.



Saied "ha indicato che le tradizionali politiche di gestione del fenomeno dell'immigrazione irregolare si sono rivelate limitate per combattere la tratta di esseri umani su entrambe le sponde del Mediterraneo". Il presidente tunisino "ha invece sottolineato la necessità di accelerare quanto prima l'archiviazione della vicenda dei rifiuti illegali italiani in Tunisia invitando a pensare, in futuro, all'attuazione di programmi di cooperazione tra i due Paesi nel campo della conversione dei rifiuti in fonte di energia".



La nota prosegue riferendo la spiegazione fornita da Saied a Di Maio "sulle ragioni che hanno determinato la situazione economica e sociale che sta attraversando la Tunisia". Il capo di Stato tunisino "ha informato il ministro degli Affari Esteri italiano sulle tappe che aspettano il Paese nel 2022, sottolineando di aver adottato le misure eccezionali per proteggere lo Stato tunisino". (ANSAmed).