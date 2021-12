Hamas, incontro Gantz-Abu Mazen una 'pugnalata alla schiena' Ministro a-Sheikh, discusso 'orizzonte politico' per negoziati

(ANSAmed) - GAZA, 29 DIC - L'incontro della scorsa notte del presidente palestinese Abu Mazen col ministro israeliano della difesa Benny Gantz è "un crimine" e rappresenta "una pugnalata alla schiena della intifada palestinese". Lo ha affermato su twitter Hazem Kassem, un portavoce di Hamas. Il dialogo di Abu Mazen con Israele "è tanto più riprovevole - ha sottolineato il portavoce - mentre in Cisgiordania si moltiplicano gli attacchi da parte di coloni ebrei". Nei siti web vicini a Hamas circola intanto una vignetta che mostra Abu Mazen, in ginocchio, intento a pulire gli scarponi militari di Gantz. Critiche all'incontro sono state espresse anche dalla Jihad islamica, mentre le fazioni armate di Gaza sono state convocate oggi "per elaborare una risposta unitaria".



Intanto il ministro palestinese per le questioni civili Hussein a-Sheikh, che ha partecipato all'incontro, ha precisato che la sua importanza consiste nell'aver affrontato la questione dell' "orizzonte politico" in vista di una soluzione negoziata sulla base della legittimità internazionale.



Fra i temi affrontati, ha aggiunto, questioni legate alla sicurezza, nonché argomenti di carattere economico ed umanitario. (ANSAmed).