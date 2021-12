Tunisia: riforme, dal 1/1 partono consultazioni popolari online Fino al 20 marzo, poi Commissione formulerà proposte raccolte

(ANSAmed) - TUNISI, 30 DIC - Prenderà il via il primo gennaio prossimo la consultazione popolare on line sulle riforme costituzionali ed elettorali che saranno poi sottoposte a referendum a luglio 2022: si tratta della prima tappa di una tabella di marcia annunciata dal presidente tunisino Kais Saied lo scorso 13 dicembre.



Secondo il presidente Kais Saied la piattaforma online consentirà di "tradurre la volontà del popolo": Saied ha sottolineato la necessità di fornire tutte le garanzie tecniche affinché questa piattaforma elettronica sia un quadro "interattivo" e "sicuro", in grado di registrare le proposte dei cittadini in patria e all'estero.



"I tunisini devono essere coinvolti nella formulazione di proposte in vari ambiti. Queste proposte saranno poi sviluppate, prima delle prossime scadenze previste per il 2022", ha detto il presidente.



La consultazione scadrà il 20 marzo ed una commissione formalizzerà le proposte su riforme costituzionali ed elettorali entro la fine di giugno 2022. Il 25 luglio 2022 si terrà il referendum sulle proposte. (ANSAmed).