Covid: Israele, 9 gennaio parziale riapertura a stranieri

TEL AVIV - Israele ha annunciato che dal 9 gennaio tornerà a consentire l'ingresso di stranieri provenienti da una lista di circa 200 Paesi 'arancioni' ritenuti a medio-rischio di contagio (e fra questi l'Italia), ma a condizione che si tratti di persone vaccinate o guarite dal Covid. Dovranno comunque sottoporsi, spiega un comunicato del Ministero della Sanità, a un tampone prima della partenza e a uno molecolare all'arrivo, e quindi attendere in isolamento l'esito negativo.



Non potranno per ora entrare in Israele i cittadini di Paesi ancora qualificati come ''rossi''. Fra questi sono inclusi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera, Turchia, Etiopia, Messico, Tanzania ed Emirati arabi Uniti.



Il comunicato del ministero precisa che per il momento non è possibile riammettere i gruppi turistici.