Sasso, da Expo Dubai idee innovative per istruzione italiana

DUBAI - Da Expo 2020 Dubai, nel campo dell'istruzione "partono delle idee innovative di cui la politica deve tenere assolutamente conto. La politica deve essere al passo con i tempi e la nostra offerta formativa deve essere adeguata a quella del resto del mondo". Lo ha detto all'ANSA il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso a Expo 2020 Dubai, dove ha visitato il Padiglione Italia accompagnato dal commissario generale per l'Italia a Expo, Paolo Glisenti.

C'è "orgoglio" per il padiglione italiano all'esposizione universale, dove il nostro Paese "mostra davvero tradizione, innovazione, ricchezza e cultura", ha detto Sasso. "Ringrazio il commissario Glisenti per aver fatto un ottimo lavoro". Durante la visita "ho scoperto tante cose, ma la cosa più bella sono i ragazzi volontari, 60 studenti e studentesse italiani che stanno testimoniando la nostra grandezza. Mi sono sentito orgoglioso di essere italiano oggi". Di fronte alle idee innovative emerse da Expo sull'istruzione "dobbiamo assolutamente adeguare la nostra offerta formativa", ha detto il sottosegretario. "Parlando con il commissario, ho spiegato che mi onoro di aver depositato la prima firma" del testo con il quale "abbiamo abolito un regio decreto del 1938 e finalmente si consentirà il double degree anche in Italia. Mentre in precedenza uno studente che voleva studiare ingegneria e medicina contemporaneamente era costretto ad andare all'estero, da qualche settimana può farlo anche in Italia. Ma questo è soltanto un piccolo elemento per far capire a tutta la politica che l'Italia deve correre, perché il resto del mondo è un treno che sta andando avanti ma che ci aspetta e ci tende la mano".