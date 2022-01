Tunisia: legale, 'n.2 di Ennhadha tra la vita e la morte'

TUNISI - Il vicepresidente del partito islamico Ennhadha, Noureddine Bhiri, da sabato scorso in ospedale a Biserta, si troverebbe in condizioni gravi, "tra la vita e la morte". E' quanto ha affermato in conferenza stampa l'avvocato di Ennhadha, Samir Dilou, membro del Collettivo di difesa di Bhiri, citando fonti mediche vicine al leader storico del partito ed ex ministro della Giustizia. Bhiri, posto agli arresti domiciliari il 31 dicembre scorso in un luogo segreto, ha iniziato il giorno seguente uno sciopero della fame, rifiutando anche le cure mediche.

Il ministro dell'Interno Toufik Charfeddine, ha giustificato lunedì scorso l'arresto di Bhiri, con "sospetti di terrorismo nel fascicolo", assicurando che quest'ultimo, ricoverato in ospedale perché rifiuta cibo e medicine, viene "trattato bene".

"Si temeva un atto terroristico che pregiudicasse la sicurezza del Paese, era dunque necessario reagire", ha spiegato alla stampa Charfeddine, precisando di aver trasmesso "rapporti" al ministero della Giustizia e alla procura che "hanno tardato" a prendere provvedimenti. Il ministro ha detto di aver poi deciso di "applicare rapidamente" la "sorveglianza giudiziaria" di Bhiri, 63 anni, assicurando di aver rispettato la legge tunisina. In particolare viene contestata a Bhiri "la produzione e la consegna" di documenti di identità e certificati di nazionalità falsi, a beneficio, tra gli altri, di una coppia di siriani.

Secondo l'avvocato Dilou, le accuse del ministro dell'Interno nei confronti del leader di Ennhadha, non hanno alcun fondamento, sottolineando che anche il pubblico ministero ha espresso il proprio stupore per le suddette accuse.