'Grazie David Sassoli' illumina Padiglione Italia all'Expo Dubai Glisenti: 'Un grande europeista e italiano globale'

(ANSA) - DUBAI, 11 GEN - "Grazie David Sassoli". Con questo messaggio, il Padiglione Italia all'Expo 2020 Dubai ha voluto rendere omaggio al presidente del Parlamento Europeo scomparso questa notte.



La frase illumina questa sera la facciata d'ingresso al percorso espositivo del padiglione all'esposizione universale.



Per la scomparsa di Sassoli "stiamo ricevendo tantissimi messaggi di vicinanza da tutti i commissari generali dell'Expo, una cosa che ci colpisce molto", ha detto il commissario generale per l'Italia all'Expo, Paolo Glisenti. "Abbiamo voluto ricordare David Sassoli sulla facciata del Padiglione perché era un grande europeista e un italiano dell'Italia globale. E in un evento globale come Expo, abbiamo pensato fosse giusto ricordarlo a tutti i nostri visitatori che passano di fronte alla nostra facciata oggi, in segno di stima, rispetto e riconoscenza per tutto quello che ha fatto". (ANSAmed).