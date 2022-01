Iran invia diplomatici a Gedda, segnale di distensione Si insediano a Organizzazione cooperazione islamica

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 GEN - Diplomatici iraniani si sono insediati in Arabia Saudita, presso la sede dell'Organizzazione della Cooperazione islamica (OCI), segnando un significativo passo in avanti nel processo di normalizzazione dei rapporti tra i paesi rivali che avevano interrotto relazioni diplomatiche cinque anni fa.



Questa notizia giunge nel giorno in cui rinnovate tensioni si sono registrate nel Golfo alla luce degli attacchi aerei compiuti da insorti yemeniti filo-iraniani negli Emirati Arabi Uniti, alleati dell'Arabia Saudita.



Media iraniani e sauditi fanno sapere che i tre diplomatici si sono insediati nel porto saudita di Gedda, sul Mar Rosso, dopo che nelle scorse settimane avevano ottenuto l'atteso visto di ingresso dalle autorità saudite.



Da Teheran, il ministero degli esteri ha confermato la circostanza affermando che la presenza a Gedda dei tre diplomatici "può essere un buon preludio per le due parti per inviare delegazioni a visitare le loro ambasciate".



Sia l'Iran che l'Arabia Saudita fanno parte dell'OCI. Ma i due rivali regionali avevano interrotto i rapporti diplomatici dopo tensioni registrate nel 2016. Riad sostiene inoltre gli insorti Huthi in Yemen, appoggiati dall'Iran. Nei mesi scorsi a Baghdad rappresentanti iraniani e sauditi si sono incontrati quattro volte per trattative politico-diplomatiche mediate dal governo iracheno con il placet degli Stati Uniti. (ANSAmed).