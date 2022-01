Covid: Israele, gratis 25/30 milioni di test antigenici Corre quinta ondata, quasi 500 i malati gravi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 GEN - Dalla prossima settimana Israele distribuirà gratuitamente tra i 25 e i 30 milioni di test antigenici da casa. Lo ha deciso il governo presieduto da Naftali Bennett d'intesa con il ministro della sanità Nitzan Horowitz. Nella prima distribuzione saranno privilegiati i più vulnerabili e bisognosi, inclusi gli studenti (sei test ognuno), gli anziani e le famiglie con assistenza sociale. Intanto non rallenta la quinta ondata della pandemia sospinta dalla variante omicron, anche se a giudizio degli esperti il picco sembra prossimo.



I malati gravi in questa fase hanno raggiunto quasi la soglia dei 500 (498), di cui 135 sono critici. Va detto che il sistema sanitario è sotto pressione considerando che ci sono 8.129 addetti (tra medici e altro personale) o in quarantena o contagiati. I decessi - da inizio pandemia - sono arrivati a 8.430. (ANSAmed).