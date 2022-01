Gasdotto EastMed: Erdogan, 'Usa fuori per motivi economici' 'Gas di Israele in Europa grazie solo passando dalla Turchia'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 18 GEN - Gli Usa non sostengono il progetto di gasdotto EastMed per portare energia dal Mediterraneo orientale all'Europa perché non è economicamente realizzabile. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando con i giornalisti su un volo di ritorno dall'Albania alla Turchia secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu.



"Hanno fatto delle analisi e si sono resi conto che non c'era nulla di positivo a riguardo" ha affermato Erdogan in riferimento agli Usa, "Paese che prende tutte le sue decisioni in base al capitale" ha aggiunto il capo di Stato turco. Il gasdotto EastMed "non si può fare senza la Turchia" ha affermato Erdogan ribadendo la sua contrarietà al progetto su cui esiste un accordo tra Grecia, Cipro e Israele anche se non è ancora stato realizzato. Secondo fonti greche riportate da Reuters la scorsa settimana, Washington avrebbe espresso riserve rispetto al progetto per ragioni economiche e ambientali. L'idea di un'infrastruttura per portare gas dal Mediterraneo orientale all'Europa ha sempre infastidito Ankara che rivendica una posizione sulle risorse energetiche che si trovano a largo della costa dell'isola di Cipro, la cui parte settentrionale è riconosciuta come Stato indipendente dalla sola Turchia.



Secondo il presidente turco Ankara è nelle condizioni di trovare un accordo con Israele per portare gas in Europa.



"L'unico modo per trasportare (il gas israeliano) in Europa è attraverso la Turchia" ha detto il presidente turco aggiungendo che con le autorità israeliane "è possibile sedersi al tavolo e discutere delle condizioni". (ANSAmed).