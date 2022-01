Macron, 'l'Ue non torni al patto di stabilità pre-crisi' Illustrati principi presidenza Francia all'Europarlamento

(ANSAmed) - STRASBURGO, 19 GEN - "Non ci sarà un rientro alla normalità pre-crisi. Dobbiamo farlo alla luce di investimenti indispensabili, come quelli per l'agenda climatica, digitale e tecnologica o quella sociale e per la difesa": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al Parlamento Europeo riunito in plenaria a Strasburgo, enunciando priorità e principi del semestre di presidenza francese dell'Ue, soffermandosi sulla riforma del Patto di Stabilità. "Tutto ciò - ha proseguito il presidente francese - mostra l'importanza di una nuova politica di investimenti. Io ho proposto di avere una prima discussione informale a marzo tra capi di Stati e di governo. Senza questi investimenti, resteremmo indietro rispetto agli Usa e alla Cina".



Macron ha quindi esposto alcuni principi: "La tutela dell'ambiente e il riconoscimento dell'accesso all'aborto dovrebbero entrare nella Carta dei diritti fondamentali", che "va aggiornata", ha continuato Macron, che ha anche annunciato, per febbraio, "un vertice per il futuro degli oceani" perché - ha sottolineato - "l'Europa è una potenza marittima". "Durante questo semestre dovremmo continuare i progressi iniziati con l'approvazione della bussola strategia, in complementarietà con la Nato e con una strategia forte per l'industria della difesa", ha detto.



"La presidenza francese porterà avanti la riforma dello spazio Schengen" con l'obiettivo di "proteggere le nostre frontiere esterne" e con l'elaborazione di "una forza intergovernativa di intervento rapido". Sul dossier immigrazione bisogna "agire con accoglienza solidale e condivisa tra gli Stati membri come abbiamo fatto tra il 2018 e il 2021".



"La gestione delle pandemie da parte delle democrazie ha condotto a delle decisioni molto più a tutela delle vite umane e dell'economia rispetto a quelle dei regimi totalitari. Siamo pronti per la lotta per la democrazia liberale", ha aggiunto Macron. (ANSAmed).