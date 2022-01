Serbia: referendum giustizia, ripetizione in nove seggi Per oltre 7 mila elettori. Respinti tutti i ricorsi

(ANSAmed) - BELGRADO, 20 GEN - Il presidente della commissione elettorale Vladimir Dimitrijevic ha detto oggi che in nove seggi elettorali in tutta la Serbia la votazione per il referendum sulla riforma della giustizia, svoltosi domenica scorsa, verrà ripetuta domenica 23 gennaio a causa di problemi che hanno impedito la conferma dei risultati dello scrutinio.



Gli elettori interessati, ha precisato, sono 7.711 (sul totale di poco più di 6,5 milioni). Dimitrijevic ha aggiunto che la commissione, nella sua seduta odierna, ha respinto tutti i ricorsi e le obiezioni presentate riguardo allo svolgimento del referendum. (ANSAmed).