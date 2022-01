Serbia: spoglio 99,89% referendum, vincono i sì col 59,59%

BELGRADO - In Serbia la commissione elettorale ha diffuso oggi gli ultimi dati aggiornati, e praticamente definitivi, dopo lo spoglio del 99,89% delle schede del referendum di domenica scorsa sulla riforma della giustizia.

A favore degli emendamenti costituzionali diretti a dare piena autonomia a magistratura e procure sottraendole agli influssi della politica si è espresso il 59,59% dei votanti, a dire no è stato invece il 39,38%. Il sì alla riforma si è affermato praticamente in tutte le regioni del Paesi, mentre in quella della capitale Belgrado ha prevalso il no con il 54,84%, rispetto al 44,32% dei sì. Segnale questo che riflette la maggiore forza di cui dispongono le forze di opposizione nella capitale. In tanti infatti hanno espresso il loro voto contro il governo piuttosto che sul merito effettivo della riforma in questione.