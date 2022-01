Slovenia: Pahor conferma, elezioni politiche il 24 aprile Possibili restrizioni sul voto a causa del Covid

(ANSAmed) - LUBIANA, 20 GEN - In Slovenia è stata confermata ufficialmente oggi la data del 24 aprile per le elezioni politiche. Il presidente Borut Pahor ha informato i membri della Commissione elettorale slovena (DVK) della sua decisione di indire le elezioni programmate per l'Assemblea nazionale, per la quale ha scelto di indicare la prima data possibile, ovvero l'ultima domenica di aprile.



Pahor, che ha ricevuto i rappresentanti della DVK, ha detto che nell'organizzazione e nello svolgimento delle elezioni saranno tenute in considerazione le possibili restrizioni dovute alla situazione epidemiologica legata al covid-19. (ANSAmed).