Tunisia: 52mila in 5 giorni a consultazione on line

(ANSAmed) - TUNISI, 20 GEN - Oltre 50mila tunisini, in soli cinque giorni di effettiva operatività, hanno partecipato alla consultazione nazionale on line voluta dal presidente Kais Saied, le cui proposte, formalizzate da un gruppo di esperti, sfoceranno in un referendum costituzionale il 25 luglio 2022. Lo hanno annunciato le autorità.



Il portale www.e-istichara.tn era stato lanciato il primo gennaio scorso ma solo per una fase di "prova tecnica" in 24 regioni del Paese. Il lancio vero e proprio è avvenuto il 15 gennaio. "Siamo al quinto giorno e il numero di partecipanti ha raggiunto 52.000, siamo soddisfatti. Intensificheremo la campagna di sensibilizzazione", ha detto ai giornalisti il ministro della Tecnologia Nizar Ben Neji. Per rispondere ai 60 quesiti, gli utenti di Internet, compresi i tunisini che vivono all'estero, si registrano con il numero della carta d'identità e ricevono un codice segreto, nel rispetto della normativa sulla privacy. Secondo le autorità, più di 9 milioni dei 12 milioni di tunisini hanno accesso a Internet (tramite computer o telefono) e per gli altri i computer saranno a loro disposizione negli oltre 270 centri giovanili del Paese. Ogni partecipante deve rispondere sì o no - con una sezione di commento libero - a domande su politica, economia, questioni sociali, transizione digitale, salute, qualità della vita, istruzione e cultura. Sono stati preparati da esperti affinché "ogni persona comune possa capire", secondo il ministro della Gioventù, Kamel Deguiche.



Affrontando le critiche di organizzazioni e partiti che invitano a boicottare questa consultazione che avviene in modalità inedita per la Tunisia, i due ministri hanno accolto con favore il fatto che "la fascia di età dai 30 ai 50 anni ha fortemente partecipato".



La "consultazione popolare" on line, che il presidente intende come un modo per "tradurre la volontà del popolo", si estenderà fino al 20 marzo e le sue conclusioni servono per preparare le riforme politiche, un processo che illustra, secondo i suoi detrattori, i "metodi populisti" di Saied, la cui popolarità è diminuita dalla sua elezione nel 2019 quando si affermò con il 73% dei voti, pur rimanendo ancora molto forte.



