ANSAmed - Agenda settimanale dal 24 al 30 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 21 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 24 al 30 gennaio: LUNEDI' 24 GENNAIO GINEVRA - Riunione del comitato esecutivo dell'Oms (fino al 29).



BELGRADO - Al via la prima edizione di CinemaItaliaOggi Balcani, l'appuntamento annuale con il meglio della nuova produzione cinematografica italiana (fino al 29).



PARIGI - Riunione informale dei ministri dell'Ue responsabili dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione (fino al 25).



MARTEDI' 25 GENNAIO IMOLA - Prosegue la mostra 'Zaki e gli altri prigionieri di coscienza' (fino al 10 febbraio).



MERCOLEDI' 26 GENNAIO BEIRUT - Visita di una delegazione giordana per la firma di un accordo sull'elettricità.



STRASBURGO - Riunione informale dei ministri dell'Ue responsabili dell'Istruzione e della gioventù (fino al 27).



GIOVEDI' 27 GENNAIO CASABLANCA - Ripresa del processo al giornalista Omar Radi, accusato di "stupro" e "spionaggio".



TUNISI - Sentenza della Corte su Rached Ghannouchi, accusato di reati elettorali.



VENERDI' 28 GENNAIO Nessun evento da segnalare SABATO 29 GENNAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 30 GENNAIO Nessun evento da segnalare (ANSA).