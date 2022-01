Al-Fatah spaccato per mostra caricature su Arafat a Ramallah

TEL AVIV - L' apertura ieri al Museo Arafat di Ramallah di una mostra di 250 caricature rappresentanti in vario modo il leader storico dei palestinesi ha suscitato immediate proteste ed aspre critiche non solo verso i responsabili dell'istituto ma anche verso il premier Muhammed Shtayeh, che ha presenziato all'inaugurazione.



Presentati da artisti di 43 Paesi, quei cartoons - secondo Shtayeh - "testimoniano l'ampiezza della solidarietà verso la causa palestinese e la profondità delle radici di Arafat nella comunità internazionale". Il Museo ha inoltre precisato che prima dell'esposizione i disegni sono stati valutati da una commissione di esperti in modo da "non innescare controversie politiche o religiose". Tuttavia già oggi un coro di proteste si è levato da parte di quadri politici di al-Fatah, dall'ala militare di al-Fatah 'Martiri di al'Aqsa', e dal nipote di Arafat Nasser al-Kidwa. In vario modo tutti hanno sostenuto che 'Abu Ammar' rappresenta un simbolo nazionale che non va mai irriso. Critiche al museo sono giunte anche dai rivali politici storici di Arafat, i dirigenti di Hamas, che pure hanno sostenuto che i simboli palestinesi non possono essere oggetto di irriverenza.