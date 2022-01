Hrw accusa Egitto per rimpatrio forzato di rifugiati eritrei

ROMA - L'organizzazione per la difesa dei diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha accusato sul proprio sito web le autorità egiziane per aver costretto al rimpatrio i richiedenti asilo eritrei, mettendoli così a rischio di detenzione e tortura. Hrw ha detto che 24 persone sono state deportate il mese scorso, e tra loro c'erano anche dei bambini.



L'organizzazione non governativa ha puntato il dito contro l'Egitto, colpevole a suo dire di arresti e detenzioni arbitrarie di richiedenti asilo, rifugiati e altri migranti, nonché di aver negato ad alcuni l'accesso all'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr). Hrw ha fatto appello per la fine dei rimpatri forzati e afferma che tutti gli eritrei dovrebbero avere pieno accesso alle procedure di asilo. Oltre 20 mila rifugiati eritrei in Egitto si sono registrati presso l'Unhcr.