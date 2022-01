ANSAmed - Agenda settimanale dal 31 gennaio al 6 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 31 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 31 gennaio al 6 febbraio: LUNEDI' 31 GENNAIO LENS (Francia) - Ue, riunione informale dei ministri dell'Industria e del Mercato Interno (PFUE Competitiveness Council) (anche domani).



LIBIA - Onu, si conclude la missione politica in Libia.



MARTEDI' 1 FEBBRAIO MANSOURAH (Egitto) - Udienza del processo davanti a un tribunale speciale del ricercatore e attivista Patrick Zaki.



PARIGI - Conferenza stampa prima dell'esame della proposta di risoluzione che chiede al governo di concedere asilo politico a Julian Assange.



MERCOLEDI' 2 FEBBRAIO VIENNA - OPEC+, riunione dei ministri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e suoi alleati.



GIOVEDI' 3 FEBBRAIO LILLE - Ue, riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni (Gai) (fino al 4).



VENERDI' 4 FEBBRAIO Nulla da segnalare SABATO 5 FEBBRAIO Nulla da segnalare DOMENICA 6 FEBBRAIO TUNISI - Manifestazione per commemorare l'omicidio dell'attivista di sinistra Chokri Belaid avvenuta nel 2013.



