Israele: attacco Houthi in Emirati, visita Herzog prosegue Il suo portavoce: 'Non c'è alcun pericolo per lui'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 GEN - Anche dopo l'attacco sferrato contro gli Emirati Arabi Uniti dai ribelli Houthi dello Yemen, prosegue oggi inalterata la visita del capo dello stato israeliano Isaac Herzog ad Abu Dhabi.



"Il presidente è stato aggiornato dell'evento. Non c'è alcun pericolo per lui e per il suo seguito e la visita prosegue secondo quanto previsto", ha detto alla radio militare israeliana il portavoce di Herzog, Naor Yihia. La scorsa notte il ministero della Difesa degli Emirati aveva affermato che "le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dal gruppo terroristico Houthi verso il Paese". Non si sono avute vittime.



La presidentessa dell'Istituto israeliano per l'Export, Ayelet Nahmias-Verbin, che si trova pure ad Abu Dhabi, ha aggiunto: "Non si sono udite sirene, abbiamo saputo a posteriori dell'intercettamento di un missile. Siamo circondati da grande affetto".



Secondo il programma di oggi, Herzog, prima del ritorno in Israele, visiterà a Dubai il padiglione israeliano di Expo 2020.



Ieri, in più occasioni, Herzog ha definito "storica" la sua visita negli Emirati, la prima di un capo di Stato israeliano, e ha avuto parole di elogio verso il principe della corona Mohammed bin Zayed. (ANSAmed).