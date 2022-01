Israele: Yair Lapid, 'Amnesty cita le bugie dei terroristi'

TEL AVIV - Amnesty International "riporta bugie diffuse da organizzazioni terroristiche". Lo ha detto il ministro degli Esteri Yair Lapid attaccando il Rapporto che Amnesty International si appresta a diffondere domani e nel quale si denuncia "l'apartheid contro i palestinesi" definendola "un sistema crudele di dominazione e un crimine contro l'umanità".

Per Lapid Amnesty è diventata "un'altra organizzazione radicale che echeggia propaganda senza un serio esame". "Israele non è perfetto ma è - ha aggiunto - una democrazia imperniata sulla legge internazionale e aperta all'indagine, con una stampa libera e una forte Corte Suprema". Il ministero degli Esteri ha quindi invitato Amnesty a "ritirare il Rapporto" che "non dovrebbe essere pubblicato del tutto".

"Pochi giorni dopo il Giorno della Memoria - ha continuato - apprendiamo di nuovo che l'antisemitismo non è solo una parte della storia, ma sfortunatamente è parte della realtà di oggi".

Nel Rapporto - di circa 211 pagine che sarà presentato domani in una conferenza stampa e di cui Ngo Monitor ha già diffuso alcune parti - si sostiene tra l'altro che "Israele considera e tratta i palestinesi come un gruppo razziale inferiore non ebraico".