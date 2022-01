Serbia: sondaggio, partito Vucic al 55,6%, opposizione 13,3% A due mesi da parlamentari e presidenziali del 3 aprile

(ANSAmed) - BELGRADO, 31 GEN - A due mesi dalle elezioni parlamentari e presidenziali del 3 aprile in Serbia, il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic resta saldamente in testa nelle preferenze degli elettori.



Stando a un ultimo sondaggio dell'agenzia demoscopica Faktor plus, l'Sns è accreditato del 55,6% dei consensi, seguito a grande distanza da una coalizione di quattro partiti di opposizione attestata al 13,3%. Terzo il Partito socialista (Sps) del capo del parlamento ed ex ministro degli esteri Ivica Dacic con il 9,2%. A superare lo sbarramento del 3% sarebbero anche i Verdi dato al 7,5%, la coalizione NADA col 4%, e una nuova formazione denominata Zavetnici data al 3,6%. L'affluenza alle urne è prevista al 51%.



Nelle ultime elezioni politiche del giugno 2020, l'Sns di Vucic aveva ottenuto oltre il 60% dei consensi, con l'opposizione che aveva boicottato il voto accusando il presidente di 'autoritarismo' e controllo sui media. Per le presidenziali, non è ancora stata ufficializzata la ricandidatura di Vucic, che in tal caso sarebbe nettamente favorito per la vittoria già al primo turno. (ANSAmed).