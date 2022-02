Egitto compra obici per 1,7 miliardi di dollari da Corea Sud Dopo i 2,6 miliardi di dollari di armi Usa acquistate a gennaio

(ANSAmed) - IL CAIRO, 02 FEB - L'Egitto ha firmato un contratto da 1,66 miliardi di dollari (1,5 miliardi di euro) per l'acquisto di obici sudcoreani. Lo ha annunciato oggi l'esercito egiziano, appena una settimana dopo che Washington ha approvato un'importante vendita di armi al Cairo.



Il memorandum d'intesa è stato firmato ieri alla presenza del ministro della Difesa egiziano Mohamed Zaki e del capo dell'amministrazione del programma di acquisizione di armi della Corea del Sud, Kang Eun-Ho.



L'accordo prevede "la gestione e produzione congiunta del sistema di obice K9A1" in fabbriche locali di armi con il conglomerato sudcoreano Hanwha, ha precisato il portavoce dell'esercito egiziano in una nota.



L'importo dell'accordo non è stato rivelato, ma la Corea del Sud aveva già reso noto che si tratta di oltre 2 trilioni di won sudcoreani (quindi circa 1,5 miliardi di euro) e rappresenta "la più grande esportazione di obici semoventi K9", come dichiarato dall'ufficio del presidente sudcoreano.



L'accordo arriva dopo la firma, a gennaio, di un accordo sulla vendita di armi per un valore di 2,6 miliardi di dolari (2,3 miliardi di euro) tra Egitto e Stati Uniti: transazioni che oscurano la sospensione di aiuti militari di 130 milioni di dollari inflitta all'Egitto per il mancato miglioramento del rispetto dei diritti umani nel Paese, abusi che il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi nega costantemente. (ANSAmed).